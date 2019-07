فيلم The Lion King يتخطى إيرادات مليار دولار خلال ٣ أسابيع فقط

حقق فيلم الرسوم المتحركة The Lion King إيرادات تخطت حاجز المليار دولار، فى شباك التذاكر العالمية، بعد طرحه فى 17 يوليو الجارى، بعد أقل من ثلاثة أسابيع فى شاشات العرض.



وأصبح فيلم النسخة الحية The Lion King، رابع الأفلام الذين نجحوا فى تحقيق مليار دولار إيرادات فى عام 2019، بعد فيلم Avengers: Endgame، وفيلم Captain Marvel وفيلم Aladdin.



الفيلم إعادة للنسخة الكرتون التى تم إنتاجها قبل 24 عامًا لتقديمها على طريقة الـLive Action، حيث تم استبدال الأنيميشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التى طرح بها الفيلم عام 1994.



وتضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم، وهو من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.