كارول سماحة تدعم مشروع ليلى رغم اعتراض المقدسات المسيحية

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 3 تغريدات لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ساندت بها فريق «مشروع ليلى»، بعد قرار منع حفل غنائي لهم في لبنان كان مقررا إقامته بتاريخ 9 أغسطس.



وقالت كارول سماحة في تغريدتها الأولى: «بكل صراحة حزنت على خبر إلغاء حفل مشروع ليلى لطالما كنت معجبة بهذا الفريق المتميز وبالمواضيع التي يختارها، إن كان الفنان مؤمنا أو ملحدا هو حر تماما، و يحق له أن يعبر عن وجهة نظره في فنه لكن بطريقة زكية بعيدا عن الاستفزاز و الاستهزاء بأفكار ومعتقدات الآخرين».



وتابعت كارول في تغريدتها الثانية، قائلة: «منذ زمن المراهقة أنا من المستمعين الأصيلين لفرق heavy Metal الغربية وفي نفس الوقت مؤمنة بديانتي لأبعد حدود، ولم أتأثر يوما ببعض الأغاني المشعوذة والمريضة منها بل كنت أغربل وأنتقي ما يناسبني ولا يستغبيني! بطبيعتي لا أبدي رأيا قبل أن أتأكد من جميع المعطيات».



وأضافت كارول في تغريدتها الثالثة، قائلة: «معظم الفيديوهات المشعوذة التي شاهدتها مفبركة ولا تمت بأي صلة للفريق، بكل صراحة الموضوع كبر عن حجمه ولم يكن يستاهل كل هذه الحرب».



يأتي ذلك بعدما أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان دعوات مقاطعة لمنع إحياء حفلة "مشروع ليلى" المقرّرة في "مهرجانات جبيل" في 9 أغسطس المقبل.



الأمر لم يقتصر على مواقع التواصل الإجتماعى فقط حيث أصدرت مطرانية جبيل المارونية بيانًا طالبت بمنع الحفلة، مبررة أن أغاني الفرقة "تمسّ بالقيم الدينيّة والانسانيّة وتتعرّض للمقدّسات المسيحيّة.



وصرّح رئيس "المركز الكاثوليكي للإعلام" في حديث إذاعي بأنّ بعض أغاني "مشروع ليلى" تشكّل "إساءة وخطرًا على عادات المجتمع".



وفضل المكتب الإعلامي في "لجنة مهرجانات جبيل" بدوره عدم التعليق، بانتظار اجتماع سيعقد خلال الأيام المقبلة يضمّ هيئات دينية وسياسية في جبيل، بجانب المنظّمين، للتوصّل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف حول حفل الفرقة المثيرة للجدل.