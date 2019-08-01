ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. نظر معارضة الزيات و5 آخرين في قضية إهانة القضاء

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:36 ص
منتصر الزيات
منتصر الزيات
أحمد مهدي
تستأنف اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، جلسات المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

جدير بالذكر أن المحكمة النقض اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 متهمين، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضه على الحكم وفى مقدمتهم المحامى منتصر الزيات، وفيما تم تأيد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

ترشيحاتنا

في حالة نادرة.. اقتلاع أكثر من 500 سن من فم طفل ..صور

مكافأة ربانية للحجاج المتأخرين حتى ثالث أيام التشريق.. تعرف عليها

راجعين بقوة.. أحمد عز يروج لـ ولاد رزق 2

ميدو فرحان .. مصر المقاصة يضم نجم الزمالك رسميا

حققت جزءا كبيرا من أحلامي.. مجدي قفشة يعقب على الانضمام للأهلي

انهيار عقار بحدائق القبة.. والأمن يفرض كردونا أمنيا بالمنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

بفستان أبيض قصير.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه