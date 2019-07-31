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الرئيس السيسي يكرم منتخب شباب اليد في ختام المؤتمر الوطني للشباب.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:20 م
السيسي يكرم منتخب
السيسي يكرم منتخب شباب اليد
محمد القاضي
كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتخب شباب اليد في ختام المؤتمر الوطني للشباب.

وعقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «مكنش ينفع يفوتنا في يوم زي دا إننا نحتفل بالنجاح اللي حققوه، وحصولهم علي المركز الثالث علي مستوي العالم».

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إحنا هنستقبلهم في الرئاسة ونحتفل بهم ونكرمهم».

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

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