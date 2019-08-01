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منوعات

أخيرا.. iPhone 11 سيحتوى على هذه الميزة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت تقارير تقنية أن iPhone 11 الجديد المنتظر طرحه بعد عدة أسابيع سيدعم ميزة لطالما انتظرها عشاق علامة أبل الأمريكية، وهى دعم قلم Apple Pencil أخيرًا، بعدما كان يقتصر استخدام Apple Pencil على أجهزة iPad فقط.

وفسر خبراء الهواتف الذكية بأن هذه الخطوة، من أجل سعى أبل لاستقطاب مستحدمى هواتف جلاكسى نوت الشهيرة، التى تعد المنافس الأبرز لـ آيفون فى السنوات الأخيرة.

وهناك تسريبات أيضًا أن كاميرات آيفون 11 الأمامية ستكون بدقة 10 ميجابيكسل، والخلفية بدقة 14 ميجابيكسل، وحتى الآن لم تظهر أى تأكيدات على نوعية الشاشة التى ستأتى مع الهاتف.

يذكر أن الهاتف الجديد ستعلن عنه أبل فى شهر سبتمبر القادم فى حدثها الأبرز من كل عام فى هذا التوقيت المعتاد.

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