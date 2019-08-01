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الضاني بـ 65 جنيه.. شاهد | آخر استعدادات الجزارين لعيد الأضحى

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:25 م
صدى البلد
ماجدة المهدى - عدسة : هدير عبده
تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الطلب على شراء الأضاحي، بدأت محال الجزارة في الاستعدادات بالدرجة القصوى بطرح الخراف والعجول والجاموس بأسعار تنافسية على الرغم من انخفاض أسعار الأضاحي واللحوم بشكل عام عن العام الماضي.

ورصدت عدسة "صدى البلد"، أسعار الأضاحي واللحوم بمحال الجزارة هذا العام، وجاءت على النحو التالي:

يقول محمود محمد، صاحب أحد محال الجزارة، إن سعر كيلو الأضحية الضاني وصل إلى ٦٥ جنيها وسعر كيلو اللحم الضاني 140 جنيها.

وتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز من 130 إلى 140 جنيها، ووصل سعر كيلو كفتة الأرز إلى 75 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكبدة 85 جنيها، والبوفتيك 100 جنيه، وتراوح سعر كيلو السجق من 80 إلى 130 جنيها.

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الضاني بـ 65 جنيه.. شاهد | آخر استعدادات الجزارين لعيد الأضحى

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