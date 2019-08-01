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رياضة

مفاجأة في قائمة الأهلي الأفريقية.. استبعاد نجم الفريق

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:21 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" عن أن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأفريقية، للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دورى الأبطال، والتي قيَّد فيها الجهاز الفني 26 لاعبا، شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، وهي استبعاد سعد سمير مدافع الفريق.

وضمت القائمة 26 لاعبًا هم

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.
خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولي وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات ورمضان صبحي وليد سليمان وصالح جمعة وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: جونيور أجايي وجيرالدو، ووليد أزارو ومروان محسن، وصلاح محسن.

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