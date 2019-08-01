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لحماية المشردين.. كيم كاردشيان وزوجها يبنيان مجمعا عملاقا ضد الأسلحة النووية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:40 م
مشروع لحماية البشر
مشروع لحماية البشر
محمد علي
بدأ المغني الأمريكي كاني ويست وزوجته الموديل ونجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، في بناء أول مجمع عملاق تحت الأرض للحماية من الكوارث المدمرة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

والمجمع المحصن ضد الهجمات النووية أو الكوارث الطبيعية والذي تجري مراحل إنشائه الأولى على مساحة 300 فدان تحت الأرض ولا يظهر منه على سطح الأرض إلا قباب، يهدف لحماية الناس من الأخطار الرهيبة التي يحذر منها العلماء في كل المجالات الاجتماعية والطبيعية.

وأسمى كاني وكيم مشروعهما العملاق بـ"الإسكان المجتمعي"، لأنهما لا يهدفان لأن يكون هذا المجمع الكبير لهما وعائلتيهما ومقربيهما وأصدقائهما فقط بل لأكبر قدر من الناس من كل الطبقات.

ويجري إنشاء المشروع الغريب في كالاباساس على مساحة 300 فدان على أمل كسر "الحواجز التي تفصل بين الطبقات" وحماية البشر.

وفي مقابلة سابقة مع مجلة "فوربس"، أخبر ويست المجلة أنه من المأمول أن يتم استخدام القباب لإيواء المشردين وجعلهم يعيشون في أماكن آمنة إذا ما تعرضت الأرض لكارثة كبرى كالغرق بالفيضانات الهائلة أو استخدام السلاح النووي.
لحماية المشردين.. كيم كاردشيان وزوجها يبنيان مجمعا عملاقا ضد الأسلحة النووية
لحماية المشردين.. كيم كاردشيان وزوجها يبنيان مجمعا عملاقا ضد الأسلحة النووية
لحماية المشردين.. كيم كاردشيان وزوجها يبنيان مجمعا عملاقا ضد الأسلحة النووية
لحماية المشردين.. كيم كاردشيان وزوجها يبنيان مجمعا عملاقا ضد الأسلحة النووية
لحماية المشردين.. كيم كاردشيان وزوجها يبنيان مجمعا عملاقا ضد الأسلحة النووية

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