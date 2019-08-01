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قلعة قايتباي في الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين بعيد الأضحى

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:52 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن قلعة قايتباي التاريخية قد استعدت لاستقبال الزائرين خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

وإضاف "محمد متولي"، في تصريحات صحفية له اليوم، الخميس، أنه قد تم تنسيق الحدائق وتقليم النخيل من قبل إدارة القلعة وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية، في إطار إظهار المعلم الاثري الهام بالمظهر الحضاري اللائق.

وأشار "محمد متولي"، إلى إن المجلس الأعلى للآثار وافق على مد ساعات العمل بقلعة قايتباي ساعة إضافية، حيث تقرر غلق القلعة أبوابها في تمام الساعة السادسة مساءً، بدلًا من الساعة الخامسة، على أن يستمر العمل بهذه المواعيد حتى 30 سبتمبر المقبل.

وعن أسعار التذاكر قال "متولي"، أن تذكرة الدخول للأجانب ٦٠ جنيها، وللمصريين 20 جنيها، أما بالنسبة للطلاب الأجانب فتبلغ 30 جنيها والمصريين 5 جنيهات فقط.

وتعتبر قلعة قايتباي التاريخية بالإسكندرية من أهم أماكن جذبالمواطنين خلال الأعياد بالإسكندرية لما تتمتع بها من مزج رائع للتاريخ والبحر في مكان واحد.
قلعة قايتباي في الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين بعيد الأضحى
قلعة قايتباي في الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين بعيد الأضحى
قلعة قايتباي في الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين بعيد الأضحى
قلعة قايتباي في الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين بعيد الأضحى

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