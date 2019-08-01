قلعة قايتباي في الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين بعيد الأضحى

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن قلعة قايتباي التاريخية قد استعدت لاستقبال الزائرين خلال ايام عيد الأضحى المبارك.





وإضاف "محمد متولي"، في تصريحات صحفية له اليوم، الخميس، أنه قد تم تنسيق الحدائق وتقليم النخيل من قبل إدارة القلعة وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية، في إطار إظهار المعلم الاثري الهام بالمظهر الحضاري اللائق.





وأشار "محمد متولي"، إلى إن المجلس الأعلى للآثار وافق على مد ساعات العمل بقلعة قايتباي ساعة إضافية، حيث تقرر غلق القلعة أبوابها في تمام الساعة السادسة مساءً، بدلًا من الساعة الخامسة، على أن يستمر العمل بهذه المواعيد حتى 30 سبتمبر المقبل.





وعن أسعار التذاكر قال "متولي"، أن تذكرة الدخول للأجانب ٦٠ جنيها، وللمصريين 20 جنيها، أما بالنسبة للطلاب الأجانب فتبلغ 30 جنيها والمصريين 5 جنيهات فقط.



