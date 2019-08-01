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اقتصاد

محللو مورجان ستانلي يتوقعون خفضا آخر للفائدة الأمريكية في أكتوبر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:10 م
مورجان ستانلي
مورجان ستانلي
رويترز
قال محللو بنك مورجان ستانلي يوم الخميس إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المرجح أن يخفض أسعار فائدة الإقراض الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية في أكتوبر.

وأصدر البنك توقعاته بعد يوم من قرار اللجنة صانعة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ 2008.

وكتب المحللون في مذكرة بحثية "ما زلنا نتوقع خفضا آخر بنفس القدر (25 نقطة أساس) هذا العام، لكن أكتوبر يبدو مرجحا بشكل أكبر من سبتمبر لأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية تنتظر فيما يبدو المزيد من الأدلة على أن المخاطر النزولية تؤثر على الاقتصاد وتبقي التضخم منخفضا".

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