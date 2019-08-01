6 عوامل خطر تزيد من إصابتك بـ النقرس.. زيادة الوزن أبرزها

النقرس هو شكل شائع ومعقد من التهاب المفاصل يمكن أن يؤثر على أي شخص، في أى مرحلة عمرية، وأبرز علامات الإصابة به حدوث هجمات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار في المفاصل.



وهناك أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالنقرس، بالنسبة للذين لديهم مستويات عالية من حمض اليوريك في الجسم، وتشمل العوامل التي تزيد من مستوى حمض اليوريك في الجسم، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي:



1- اتباع حمية غذائية:

تناول نظام غذائي غني باللحوم والمأكولات البحرية وشرب المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز) يزيد من مستويات حمض اليوريك ، مما يزيد من خطر الإصابة بالنقرس، واستهلاك الكحول ، وخاصة البيرة ، يزيد من خطر الإصابة بالنقرس.



2- البدانة:

إذا كان وزنك زائدًا ، فإن جسمك ينتج المزيد من حمض اليوريك كليتيك تعاني من صعوبة في التخلص من حمض اليوريك.



3- بعض الحالات الطبية:

لبعض الأمراض والظروف تزيد من خطر الإصابة بالنقرس. وتشمل هذه ارتفاع ضغط الدم غير المعالج والحالات المزمنة مثل مرض السكري ، ومتلازمة التمثيل الغذائي ، وأمراض القلب والكلى.



4- بعض الأدوية:

يمكن أن يؤدي استخدام مدرات البول الثيازيدية، والتي يشيع استخدامها لعلاج ارتفاع ضغط الدم، حيث ان جرعة الأسبرين المنخفضة أيضًا إلى زيادة مستويات حمض اليوريك.



5- العامل الوراثي:

إذا أصيب أفراد آخرون من أسرتك بالنقرس ، فمن المحتمل أن تصاب بالمرض.



6- العمر والجنس:

يحدث النقرس في كثير من الأحيان عند الرجال ، ولكن تميل النساء إلى الإصابة بانخفاض مستويات حمض اليوريك بعد انقطاع الطمث ، تقترب مستويات حمض اليوريك لدى النساء من مستويات الرجال، ولكن يعتبر الرجال هم أكثر عرضة للإصابة بالنقرس في وقت مبكر، عادة ما تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 - في حين أن النساء يصابون عموما علامات وأعراض النقرس بعد انقطاع الطمث.