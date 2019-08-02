لطيفة تحيي 4 حفلات في تونس شهر أغسطس الجاري

تحيى النجمة التونسية لطيفة، 4 حفلات فى بلدها تونس خلال شهر أغسطس الجارى فى مهرجانات مختلفة هى مهرجان قابس الدولي فى 2 أغسطس، ومهرجان طبرقة الدولى 4 أغسطس، مهرجان المهدية الدولى فى 6 أغسطس، مهرجان المنستير الدولي فى 9 أغسطس.
جدير بالذكر ان هذه الدورة تعد السابعة والثلاثين لمهرجان بنزرت الدولي. ويعرض خلالها م 22 عرضًا فنيًا فيها مراوحة بين أعمال موسيقية ومسرحية وعروض سينمائية.
من ناحية أخري أعلنت لطيفة تعرضها لحرب مستمرة منذ 9 سنوات تمنعها من الغناء فى بلدها تونس، وذلك بعد إلغاء حفلات لها فى صفاقس وبنزرت، مطالبة وزير الثقافة التونسى بالتدخل لوضع حد لهذه المشكلة
جدير بالذكر ان هذه الدورة تعد السابعة والثلاثين لمهرجان بنزرت الدولي. ويعرض خلالها م 22 عرضًا فنيًا فيها مراوحة بين أعمال موسيقية ومسرحية وعروض سينمائية.
من ناحية أخري أعلنت لطيفة تعرضها لحرب مستمرة منذ 9 سنوات تمنعها من الغناء فى بلدها تونس، وذلك بعد إلغاء حفلات لها فى صفاقس وبنزرت، مطالبة وزير الثقافة التونسى بالتدخل لوضع حد لهذه المشكلة