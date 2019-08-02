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فن

لطيفة تحيي 4 حفلات في تونس شهر أغسطس الجاري

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
شيري نبيل
تحيى النجمة التونسية لطيفة، 4 حفلات فى بلدها تونس خلال شهر أغسطس الجارى فى مهرجانات مختلفة هى مهرجان قابس الدولي فى 2 أغسطس، ومهرجان طبرقة الدولى 4 أغسطس، مهرجان المهدية الدولى فى 6 أغسطس، مهرجان المنستير الدولي فى 9 أغسطس.

جدير بالذكر ان هذه الدورة تعد السابعة والثلاثين لمهرجان بنزرت الدولي. ويعرض خلالها م 22 عرضًا فنيًا فيها مراوحة بين أعمال موسيقية ومسرحية وعروض سينمائية.

من ناحية أخري أعلنت لطيفة تعرضها لحرب مستمرة منذ 9 سنوات تمنعها من الغناء فى بلدها تونس، وذلك بعد إلغاء حفلات لها فى صفاقس وبنزرت، مطالبة وزير الثقافة التونسى بالتدخل لوضع حد لهذه المشكلة

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