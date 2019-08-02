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محافظات

ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بحملة تموينية بالبحيرة.. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:57 ص
مضبوطات الحملة
مضبوطات الحملة
جمالات الدمنهورى
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع الطب البيطرى والصحة حملة مكبرة للرقابة على محلات الجزارة وبيع اللحوم المجمدة لضبط السلع الفاسدة المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر اللحوم وذلك بالتزامن مع قرب عيد الاضحى المبارك بتوجيهات اللواء هشام امنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق للتصدى لتجار الكسب الغير مشروع

أسفرت الحملة فى مدينة دمنهور والمحمودية عن تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة لعرضهم كميات كبيرة تقدر ب300 كجم من الكبد والكلاوى و لحوم فاسدة للبيع ولحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومى

وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من النائب العام بشأنها .

وكانت الحملة باشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبمشاركة ادارة شرطة مباحث التموين باشراف العقيد وجدى الصيرفى ومديرية الطب البيطرى بإشراف الدكتور حسنى عباسى.
ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بحملة تموينية بالبحيرة.. صور
ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بحملة تموينية بالبحيرة.. صور
ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بحملة تموينية بالبحيرة.. صور

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