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رئيس دير القديسة دميانة يستقبل مطران القدس في مزار الراحل الأنبا بيشوي.. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
سامح سلام
استقبل نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى بمقر الدير ببراري بلقاس.

وزار المطران الأنبا انطونيوس المزار الخاص بمثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة السابق، وخلال الزيارة قدموا صلوات الترحيم علي روح نيافته الطاهرة.

ورحل الأنبا بيشوي عن عالمنا في 2 أكتوبر 2018 وشغل منصب سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فهو كان مطرانا على أبرشية كبيرة وممتدة تشمل محافظتين، إلى جانب رئاسته لدير القديسة دميانة للراهبات ببراري بلقاس.

وكان المطران الراحل أيضًا رئيس قسم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجالس الكنسية العالمية والإقليمية والمحلية، والمطران المشارك في الحوارات اللاهوتية مع كنائس العالم، ومقرر لجنتي العلاقات المسكونية والقنوات الفضائية الكنسية بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية.
رئيس دير القديسة دميانة يستقبل مطران القدس في مزار الراحل الأنبا بيشوي.. صور
رئيس دير القديسة دميانة يستقبل مطران القدس في مزار الراحل الأنبا بيشوي.. صور
رئيس دير القديسة دميانة يستقبل مطران القدس في مزار الراحل الأنبا بيشوي.. صور

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