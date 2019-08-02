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رياضة

موعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الأفريقية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:10 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه اطلع برا الجنوب سوداني يوم الأحد الموافق 11-8 ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الزمالك أولى منافسات البطولة بمواجهة فريق ديكادا الصومالي في اليوم ذاته 11-8 بالدور التمهيدي للبطولة الأفريقية.

وعلى جانب آخر يخوض بيراميدز لأول مرة في تاريخه مواجهات الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بمواجهة النجم الكونجولي يوم الجمعة الموافق 9-8.

جدير بالذكر ان الأهلي حقق لقب بطولة الدوري المصري موسم 2018-2019، بينما حل فريق الزمالك وصيفا للمسابقة وجاء بيراميدز في المركز الثالث .

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