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رياضة

شاهد... ديانج يشارك في المران الجماعي للأهلي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:41 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
شارك أليو ديانج لاعب خط الوسط للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وشارك اللاعب للمرة الأولى في المران الجماعي بعد انتقاله رسميًا للنادي الأهلي قادمًا من فريق مولودية الجزائر.

وخاض «ديانج» تدريبات منفردة خلال الفترة الماضية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، فيما انتظم، اليوم، في مران الفريق الجماعي.


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