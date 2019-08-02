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رياضة

ويستهام يعلن رحيل أوكسفورد إلى أوجسبورج الألماني

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:12 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة رحيل لاعبه ريس أوكسفورد إلى فريق أوجسبورج، المنافس بالدوري الألماني (بوندسليجا) بشكل دائم بدون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وأنهى أوكسفورد /20 عاما/ مسيرته التي استمرت لثمانية أعوام مع ويستهام من خلال عودته إلى النادي، الذي أمضى فيه النصف الثاني من الموسم الماضي وشارك معه في ثماني مباريات.

وفي السابق، سطر أوكسفورد اسمه في التاريخ كأصغر لاعب يشارك مع الفريق، عندما منحه سلافين بيليتش فرصة المشاركة في مباراة ذهاب الدور التمهيدي بالدوري الأوربي أمام لوسيتانوس في يوليو 2015، حيث كان يبلغ وقتها 16 عاما و198 يوما(نحو سبعة أشهر).

وفي الشهر التالي، أصبح ثاني أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما شارك في المباراة التي فاز بها فريقه على أرسنال 2 / صفر.

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