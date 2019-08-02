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فن

جائزة إنيجما.. تكريم محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية.. صور وفيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:47 م
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد بدران
نشر الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عقب تكريمه من مجلة "enigma" العالمية بأمريكا".

وظهر محمد رمضان خلال الحفل وهو يلتقط عددًا من الصور التذكارية مع ضيوف الحفل، وقدم أغنية "زلزال"، واشتعلت الأجواء في الفعالية.

يذكر أن مجلة "enigma" العالمية، احتفت بعدد من النجوم ورجال الأعمال العرب، في حفل ضخم أقيمت فعالياته، أمس الخميس، بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحًا كاسحًا بكليب "انساي" الذي حقق 57 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب يوم الأربعاء 17 يوليو. 

واحتل كليب أغنية "انساي" الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب. 

يُذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان. 
جائزة إنيجما.. تكريم محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية.. صور وفيديو
جائزة إنيجما.. تكريم محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية.. صور وفيديو
جائزة إنيجما.. تكريم محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية.. صور وفيديو
جائزة إنيجما.. تكريم محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية.. صور وفيديو
جائزة إنيجما.. تكريم محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية.. صور وفيديو

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