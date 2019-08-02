شرطة موسكو تدعو لعدم المشاركة في تظاهرات غير مرخصة غدا

دعت شرطة العاصمة الروسية موسكو المواطنين للامتناع عن المشاركة في مظاهرات تخطط المعارضة لها غدا السبت.



وقالت مديرية شرطة العاصمة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة من أن هذه الفعاليات غير شرعية، داعية سكان وضيوف العاصمة للامتناع عن المشاركة فيها".



وحذرت الشرطة من وقوع استفزازات تهدف إلى مخالفة النظام العام، ما قد يمثل خطرا على السلامة الشخصية للمشاركين في المظاهرات.



وأضافت أنها "سترد بسرعة على جميع المخالفات وستتخذ كافة الإجراءات الضرورية".



من جهتها، أكدت بلدية موسكو أنها وافقت على إجراء مظاهرات يومي 10 و11 أغسطس الجاري في جادة ساخاروف بوسط العاصمة لـ 100 ألف شخص في كل من الفعاليتين.



وكانت قوى المعارضة قد دعت للتظاهر ضد قرار لجنة الانتخابات في موسكو بعدم تسجيل مرشحين معارضين للمشاركة في انتخابات بلدية موسكو. وقد شهدت موسكو احتجاجات للمعارضة على القرار ذاته يوم السبت الماضي 27 يوليو.



وتم توقيف أكثر من 1000 شخص خلال احتجاجات 27 يوليو. وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في قضية "أعمال شغب" و"تنظيم تظاهرات غير مرخصة". كما تحقق السلطات مع عدد من المتهمين بـ "الاعتداء على ممثلي السلطة". وقررت محاكم موسكو حبس نحو 90 شخصا على ذمة التحقيق.