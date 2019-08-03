شاهد.. تمساح يحاول افتراس كلب يقف وسط مياه السيول

كشفت لقطات نشرها موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، لحظة نهش تمساح لكلب يقف وسط طريق غارق بمياه السيول.



ويوضح الفيديو الكلب وهو يقف بجوار أحد المساكن في حين يتسلل التمساح بهدوء نحوه ليفاجئه ويقدم على نهشه.



فيما أقدم الكلب على الفرار فور محالة التمساح المفترس الذي حاول اصطياده كوجبة غداء دسمة وسط مياه السيول.



وأفاد الموقع بأن هذه الواقعة حدث بأحد الدول الآسيوية التي تواجه السيول.



