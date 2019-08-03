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أخبار العالم

ترامب يحذر الصين من أي تعريفات جمركية جديدة

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:19 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من الممثل التجاري روبرت لايتهايزر أن يتصل بالصين ليحذرها من أن رسوما جمركية جديدة قادمة، وذلك قبيل الإعلان عن قراره المفاجئ.

من جانب آخر، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن طلب ترامب جاء في نهاية اجتماع مع كبار مستشاريه بشأن محادثات التجارة مع الصين، أول أمس الخميس بعد أن قرر على نحو مفاجئ التهديد بفرض رسوم جديدة بنسبة 10 في المئة على صادرات صينية أخرى إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليار دولار، بعد أن فشلت محادثات أمريكية-صينية في شنغهاي في أن تؤدي إلى تقدم.

وأوضحت المصادر أن ترامب كلف لايتهايزر بأن يتصل هاتفيا بالمبعوث التجاري الصيني ليو خه وأنه يبلغه أنه سيصدر إعلان بالرسوم الجمركية الجديدة.

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