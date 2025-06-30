شوبير يكشف مصير عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي في الموسم المقبل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير نجم الأهلي عمر كمال عبد الواحد مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» الذي يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم: “زي ما قلتلكم قبل كده، عمر كمال مش هيمشي، ومفيش نية خالص إنه يمشي من الأهلي”.

وأضاف: أنا عندي رؤية فنية بخصوص مركز الظهير الأيمن (الباك رايت) في الأهلي، يمكن هتغضب البعض، لكن هقولها في الوقت المناسب، إنما الأكيد دلوقتي إن عمر كمال مستمر ومش ضمن الأسماء المرشحة للرحيل”.

ووضعت إدارة الكرة بالأهلي “قائمة مختصرة” في ملف المهاجمين المستهدف التعاقد معهم، تحسبا لرحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اتصالات هاتفية من بعض الأندية العربية، تطلب خلالها ضم الفلسطيني وسام أبو علي بشكل نهائي، من بينها فريق العربي القطري.

كما دخل نادي ألماني على الخط المفاوضات لضم وسام أبو علي؛ مما دعا إدارة الكرة بالأهلي تتحرك؛ تحسبا لرحيل اللاعب الذي تألق بشكل لافت للنظر في كأس العالم للأندية 2025.