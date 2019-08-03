أمير عبد الحميد يحتفل بعيد ميلاد وائل رياض بهذه الطريقة

هنأ أمير عبد الحميد حارس مرمي النادي الأهلي السابق صديقة وائل رياض مدرب المنتخب الأوليمبي بعيد ميلاده الـ37.



ونشر أمير عبد الحمد صورة له مع صديقه وائل رياض عبر انستجرام وعلق عليها قائلا " عيد ميلاد سعيد ".



ولاقت الصورة ردودا واسعة وإعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام.



ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبى 4 وديات خلال شهرىّ سبتمبر وأكتوبر المقبلين استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة للأولمبياد.