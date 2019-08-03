بعد نفيها الإثارة.. شاهد أبرز 20 إطلالة جريئة لـ منة عرفة

حلت الفنانة منة عرفة ضيفة على قناة "إم بي سي مصر" في برنامج "الجمعة في مصر"، وأكدت أنها لا تتعمد نهائيًا إثارة الجدل بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضافت منة عرفة في حوارها أن لديها فريقًا يختار طريقة التصوير، والصور التي يتم نشرها.





وأوضحت منة عرفة "أنا مابحبش أظهر بملابس مفتوحة رغم إنها تريند، مشيرة إلى أنها بطبيعتها شكلها طفلة، وان الميكب يجعلها تظهر بشكل أكبر".





رغم تصريح منة عرفة بأنها لا ترتدي ملابس مثيرة فإنها كانت تخضع لكثير من جلسات التصوير بملابس مثيرة وجذابة للغاية، وهو ما لفت انتباه جميع متابعيها، وجعلهم يعلقون عليها بشكل مستمر.





ونعرض أبرز 20 صورة مثيرة للفنانة منة عرفة، والتي قامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وعلى فيسبوك.