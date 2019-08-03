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رياضة

طهطا : ندعم زيادة عدد فرق القسم الثاني بسبب مميزاته

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:09 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد هيثم جمعة عضو مجلس ادارة نادي طهطا، أن فكرة زيادة عدد فرق دوري القسم الثاني لـ16 فريقا أفضل بكثير من النظام العدد الحالي وذلك لأنه سيتيح فرصة المنافسة والندية طوال الموسم.

وأضاف هيثم جمعة، في تصريحات خاصة لصدى البلد: سيكون هناك فرص أكبر لجمع النقاط والقدرة على تعويض السلبيات من التعادل والخسارة بالإضافة إلى الاحتكاك مع فرق كثير ذو مستويات مختلفة طوال العام بدلا من إيقافه لفترة طويلة.

وأكمل هيثم جمعة: أعتقد أن بعض الأندية تعترض علي الفكرة وذلك بسبب تكلفة الانتقالات والسفر والمعسكرات للمباريات بكثرة ولكن لا يعلمون فائدة الفكرة على عكس ان تكون 12 فريقا وطوال العام تخوض تدريبات ومعسكرات بدون دوري مع صرف رواتب فترة إعداد طويلة.

واختتم هيثم جمعة عضو مجلس الإدارة تصريحاته : قوة الأندية والدوري في كثرة المباريات بدلا من الركود للاعبين والمستوى يقل في الأداء.

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