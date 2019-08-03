التعليم العالي: 214 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، السبت، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 214 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.



وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى.



ووجه رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل.



جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح الأربعاء الماضي الموافق 31 يوليو، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى.