أحمد كرارة يتعاون مع تامر مرسي في عمل درامي جديد

نشر الفنان أحمد كرارة، صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، من كواليس مسلسل "بلا دليل".



وعلق أحمد على الصورة: مسلسل #بلا_دليل .. تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، ومدير التصوير يوسف بارود، و إنتاج شركة سينرجي .. تامر مرسي" قريبا.



مسلسل بلا دليل من بطولة أحمد كرارة، وكل من "درة، وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة".