الخشت يعلن مفاجأة لـ معيدي جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف 600 جنيه لكل المدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بكليات جامعة القاهرة.





ونشر محمد الخشت عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، تدوينة كتب فيها، "شهادة دولية من أكبر هيئة دولية في العالم، لم تكن الإنجازات الكبرى لتتحقق في كل المستويات،ولم يكن صعود مكانة الجامعة على المستوى الدولي بشهادة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لولا توفيق الله ثم جهودكم غير العادية وتفانيكم في خدمة الجامعة".





وتابع محمد الخشت "لذا تقرر صرف مبلغ ٦٠٠ ستمائة جنيه لكل المدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين.. أما زملائي أعضاء هيئة التدريس فلهم تقدير خاص ، سوف يأتي في وقته".





وتساءل محمد الخشت "ماذا قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إنجازات الجامعة في خطابها الرسمي إلى رئيس جامعة القاهرة والتي أرسلته إلى وزارة الخارجية المصرية؟".





وكانت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "ماريا فرناندا إسبينوزا"، قالت نصًا "أود أيضًا أن أثني عليك على العمل الهائل الذي أنجزته في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والاحترام المتبادل؛ ولتحقيق الإنجازات المتميزة في أقدم جامعة في العالم العربي، والتي تستضيف أكثر من 260 ألف طالب و 26 كلية و 167 مركزا بحثيا".





واختتم محمد الخشت "لم يكن هذا الإنجاز إلا بالله ثم بكم أنتم، زملائي.. تقبلوا شكري وتقبلوا تحياتي".