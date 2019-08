ميجان ماركل تقلد حماها وتتفرغ لهواية جديدة بسبب كلابها الخاصة

تخطط دوقة ساسكس ميجان ماركل أن تتجه إلى الكتابة وتصبح مؤلفة، حيث تكتب حاليا كتابها الأول.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن ميجان لن تتبع طريقة الكتابة المعتادة لأفراد العائلة البريطانية المالكة، أي أن كتابها لن يكون عن حياتها الملكية، فهي تخطط لأن تكون كتاباتها خيالية واتجهت إلى كتابة كتب للأطفال يمكن أن تتضمن قصصا عن كلابها المفضلة، كما قال أحد المطلعين بالقصر الملكي.



باتخاذ ميجان لهه الخطوة فإنها تسير على خطى الأمير تشارلز، وسارة فيرجسون اللذان كتبا قصصا ناجحة للأطفال، وتابع أحد المطلعين على الشئون الملكية: "ميجان ستصبح كاتبة ومؤلفة وهي متحمسة جدا لذلك، وهي تحب الحيوانات وخاصة كلاب الإنقاذ الخاصة بها لذا من المحتمل أن تدمجها في كتاباتها".



وجاءت رغبتها في الكتابة بعد مقابلتها الأخيرة مع مجلة فوج البريطانية، ولكن لم يعلن القصر عن أي معلومة مؤكدة عن هذا الأمر حتى الآن.



وكان قد أصدر الأمير تشارلز كتابا للأطفال في عام 1980 بعنوان The Old Man of Lochnagar، والذي حولته هيئة الإذاعة البريطانية في وقت لاحق إلى فيلم رسوم متحركة قصير.