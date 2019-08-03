تحرير 3128 محضرًا فى حملات تفتيشية للتموين خلال شهر يوليو بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لوكيل مديرية تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.





وأكدت فايزة عبد الرحمن مدير مديرية التموين بالشرقية أن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير 3128 محضرًا متنوعًا منها تحرير 2399 محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير 729 محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص .





وأشارت "عبد الرحمن" إلى أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 152 شيكارة دقيق بلدى مدعم 82% و780 كيلو أرز و64 لتر زيت و499 طن ملح و500 كيلو ملح سياحات و 515 كيلو لحوم و60 كيلو أسماك و55 كرتونة عصير.





وأضافت وكيل المديرية أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غير غذائية منها 3 طن أسمنت و375 شيكارة فوسفات و30 طن مخلفات مجازر و 26 صنف دواء و7000 لتر سولار و400 كيلو بودرة ايثلين و 500 كيلو خليط بروتين.



