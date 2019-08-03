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رياضة

ميسي يعود إلى برشلونة استعدادا للموسم الجديد

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:21 م
ميسي
ميسي
محمد السعيد
عاد ليونيل ميسي نجم البلوجرانا إلى مدينة برشلونة صباح اليوم، السبت، للانضمام الى تدريبات البارسا استعدادا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية،أن ميسي عاد إلى مدينة برشلونة في التاسعة صباح اليوم، السبت، بعد قضاء عطلته الصيفية التي قضاها بجزيرة إيبيزا الإسبانية رفقة أسرته.

واضافت الصحيفة، أن ميسي قد يتواجد في مران برشلونة الذي سيقام في السادية مساء اليوم، رغم حصوله على إذن بالغياب.

يذكر أن برشلونة سيواجه آرسنال غدا في بطولة خوان جامبر الودية، على ملعب كامب نو.

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