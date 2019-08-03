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محافظات

محافظ بورسعيد: التأمين الصحي الشامل مشروع تكافلي

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:47 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة هي مشروع تكافلي .

وأضاف عادل الغضبان، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل تحت عنوان "مصادر التمويل" لمستثمري القطاع الخاص وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور وزير المالية، أن الموظف سيخصم من راتبه 1٪ فقط في الشهر والابن 1٪ والزوجة التي لا تعمل 3٪، 

وأكد عادل الغضبان أن ما تم صرفه على منظومة التأمين الشامل في بورسعيد تجاوز 8 مليار جنيه، وما تم صرفه على منظومة "التحول الرقمي" تجاوز 2 مليار جنيه، والتجارب الناجحة تطبق في بورسعيد وتعمم علي كل محافظات مصر، والمواطن هو سر نجاح تلك التجارب.

وكان وزير المالية عقد اجتماعا مغلقا مع محافظ بورسعيد فور وصوله للمحافظة، لمناقشة الجوانب المالية لمنظومتي التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتحول الرقمي، فضلا عن عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

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