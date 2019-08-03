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بين الناس

أهالى مساكن الزلزال يعانون انتشار القمامة

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:55 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل على خيرى، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها انتشار أكوام القمامة بمنطقة الزلزال بالسلام بالقاهرة.

أوضح على خيرى أن منطقة مساكن الزلزال بحى السلام بالقاهرة تعانى من التراكم المستمر لأكوام القمامة، ما يفسد المظهر الحضاري.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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