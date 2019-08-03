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رياضة

اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:01 م
كأس مصر - صورة أرشيفية
كأس مصر - صورة أرشيفية
يسري غازي
كشف المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عن موعد نهائي كأس مصر.

قال عامر حسين عبر المؤتمر الصحفي إن نصف نهائي بطولة كأس مصر سوف يقام يوم 1 سبتمبر القادم قبل معسكر المنتخب الأوليمبي .

ولفت عامر حسين إلى أن نهائي كأس مصر سيكون أحد أيام 4 أو 5 أو 6 سبتمبر القادم .

وشدد عامر حسين على أن معسكر المنتخب الأوليمبي سوف ينطلق خلال الفترة من 2 الى 10 سبتمبر القادم وسيتم التنسيق مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي بهذا الشأن.

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