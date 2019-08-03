بالصدفة.. كارول سماحة تكشف عن بوستر فيلمها الجديد

نشرت الفنانة كارول سماحة البوستر الدعائى الاول لفيلمها الجديد "بالصدفة" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.



وكشفت كارول سماحة عن موعد عرض الفيلم قائلة : "الفيلم سيعرض في دور العرض والسينمات ابتداءً من 26 سبتمبر المقبل، والعمل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج باسم كريستو".



وكانت لكارول سماحة تجربة تمثيلية من قبل من خلال مسلسل "الشحرورة" الذي جسدت من خلاله قصة حياة الفنانة الراحلة صباح.



وعلى جانب آخر، تحيي كارول سماحة حفلا موسيقيا على مسرح قرطاج فى تونس، يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج.