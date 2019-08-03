فستان قصير.. نوال الزغبي تتألق في إطلالة جريئة .. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام.



وظهرت نوال وهي ترتدى فستان ابيض قصير وعلقت علي الصورة قائلة "مساء الخير حبايب" ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.



يذكر ان النجمة نوال الزغبي حققت نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات معًا، 5 ملايين و168 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.



تقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كده باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".

