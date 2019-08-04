جربيها بنفسك.. 3 أسرار تستخدمها الهنديات لضمان طول وكثافة الشعر

تطويل الشعر حلم كل الفتيات، يبحثن عن أي طريقة لإطالة الشعر وتكثيفه ، وعادة ما تنبهر كافة النساء بجمال وكثافة وطول شعر الهنديات، حيث تصل شعورهن إلى أقدامهن، ومن المؤكد أنهن يستخدمن طرق خاصة بهن فقط من أجل إطالة الشعر وتكثيفه بهذه الطريقة.



تطويل الشعر على طريقة الهنود أصبح أمرا سهلا، حيث كشف موقع brightside عن بعض الأسرار التي تستخدمها النساء الهنديات لاطلالةشعورهن كي يصبح بهذا الطول والكثافة، ويمكنك تجربة هذه الوصفات بنفسك في المنزل لتحصلي على شعر طويل وكثيف خلا ل شهر واحد..



السر الأول : الصبار



وهو معروف بفوائده المتعددة للشعر حيث يساعد على نموه وتكثيف ومنع تساقطه، فقط عليكي استخدام الصبار الطازج، قومي بقطعه لنصفين وأفرغيه من المادة البيضاء بداخله ودلكي بها فروة رأسك مرتين أسبوعين، كما يمكنك إضافة بعض الزيوت المفيدة للشعر للصبار مثل زيت الزيتون و الخروع كي تسرع من نمو الشعر.



السر الثاني : خل الفتاح



وهو وسيلة سهلة وسريعة ومتوفرة في أي منزل، كما يساعدك على التخلص من قشرة الشعر، فقط قومي بغسل شعرك جيدًا ثم اشطفيه بخل التفاح ولا تشطفيه مرة أخرى، ومشطيه بمادة خل التفاح .



السر الثالث : خلطة الزيوت



الزيوت مفيدة للشعر، وتستخدمها الهنديات باستمرار، وهي أفضل وسيلة طبيعية لإطالة الشعر ومنع تساقطه.

اخلطي مزيج من زيت الجوجوبا و إكليل الجبل والزعتر والزيتون وجوز الهند، واخلطيهم معًا ودلكي بها فروة رأسك كحمام زيت واتركيه على الشعر لمدة ساعتان وارتدي " بونيه" على رأسك ثم اغسليه، وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا.