اعتماد الحركة الداخلية لضباط الشرطة بدمياط

اعتمد اللواء إسماعيل حسين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية وتضمنت العميد محسن نجيب مأمور لقسم ثان شرطة دمياط، والعميد أحمد الشلتاوي مأمور لمركز شرطة الزرقا، والعميد أيمن إسماعيل مأمور لمركز شرطة فارسكور، والعقيد أشرف مجدي مأمور قسم شرطة السرو، والعقيد توفيق عمر مدير إدارة شرطة النجدة، ومقدم محمد البلتاجي مدير إدارة تصاريح العمل، ومقدم هيثم الجنيدي مأمور لقسم شرطة دمياط الجديدة.





اعتمد مدير الأمن حركة تنقلات ضباط إدارة البحث الجنائي بعد أن اعتمدها اللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي وتضمنت عقيد هشام رشاد رئيس المباحث الجنائية، العقيد عماد معوض رئيس قسم التحريات، المقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز دمياط، المقدم محمد سمير رئيس مباحث قسم أول دمياط، المقدم محمد المهدي رئيس مباحث قوات الأمن، الرائد أحمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين، الرائد رامي جلال رئيس قسم الأحداث، الرائد محمد يحي رئيس قسم المعلومات، الرائد كريم الشهاوي رئيس مباحث رأس البر، والرائد خالد حسونة رئيس مباحث المرور، والرائد محمود المنصوري رئيس مباحث المرافق.





وتم الإبقاء على العميد حسام صلاح مأمور لمركز شرطة كفر سعد والعقيد حاتم متولي مامور مركز شرطة دمياط والعقيد عمرو الفداوي مأمور لقسم شرطة رأس البر العقيد ايهاب خيري مأمور لمركز كفر البطيخ.



