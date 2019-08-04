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اقتصاد

التصديري للسلع الهندسية يطالب بإتاحة موازنة مساندة المعارض الخارجية للاستفادة من برنامج رد الأعباء

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:01 ص
التصديري للصناعات
التصديري للصناعات الهندسية
ولاء عبد الكريم
طالب المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، بضرورة إتاحة موازنة مساندة المعارض الخارجية دفعة واحدة حتى يتسنى تحقيق الاستفادة الكاملة منها، ضمن إجراءات وزارة الصناعة والتجارة لوضع اللمسات الأخيرة علي صندوق تنمية الصادرات ورد الأعباء الجديد.

ذكر "أبو فريخة" في تصريحات له، أن التعاقد على المعارض الخارجية يحتاج إلى وقت طويل.

وأشار إلى أهمية العمل بشكل فورى على منح أول شركة مستحقاتها لدى البرنامج لتكون نقطة البدء الفعلية لتنفيذ البرنامج الجديد.

كانت وزارة التجارة والصناعة سبق لها إجراء اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض ملامح برنامج رد الأعباء بعد موافقة رئاسة الوزراء عليه و تفعيله اعتبارا من العام المالي الجاري.

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