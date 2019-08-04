ميزة جديدة تضيفها جوجل لمساعدها الذكي.. تعرف عليها

منحت شركة جوجل "Google" الأمريكية، مساعدها الصوتي الذكي "Google Assistant"، العديد من الميزات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي خلال الأعوام السابقة، ومن بين تلك الميزات ميزة إمكانية التحدث بلغات مختلفة في عام 2018، والآن إتاحة جوجل ميزة تنافسية جديدة غير متوفرة في جميع المساعدات الصوتية الأخرى.



وبحسب ما ذكره موقع "Android Police" التقني، تسمح الميزة الجديدة لمستخدمي مساعد جوجل الصوتى من قراءة الرسائل الواردة على تطبيقات التراسل الفوري مثل واتساب وتليجرام و Slack و Discord و GroupMe، وتتيح الميزة أيضًا إمكانية الرد على الرسائل.



وفي السابق لم يكن لدى مساعد جوجل إمكانية قراءة الرسائل النصية الموجودة داخل التطبيقات، فقط يمكنه قراءة الرسائل النصية القصيرة SMS، الواردة على بالهواتف .



ويمكنك استخدام تلك الميزة عند إستلام رسائل جديدة، وذلك من خلال قول "قراءة رسائلى" إلى المساعد، ليقوم بعرض الرسائل الواحدة تلو الآخرى ويقرأها بصوت عالى، بما في ذلك اسم التطبيق الواردة الرسالة عليه، بالإضافة إلى اسم المرسل، وتتيح لك الميزة خيار كتابة أو إملاء الرد.



ويذكر أن مساعد جوجل هو مساعد شخصي ذكي، تم الإعلان عنه في مايو عام 2016، الهدف منه تلبية أوامر المستخدم الصوتية، ومن بين التطبيقات التى تعمل بميزة مساعد جوجل الصوتي تطبيق خرائط جوجل.



