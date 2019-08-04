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رياضة

مع احترامي لـ محمد صلاح .. جوارديولا : دي بروين فوق الجميع

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:25 ص
مع احترامي لـ محمد
مع احترامي لـ محمد صلاح .. جوارديولا : دي بروين فوق الجميع
ريهام بكير
مع كامل احترامي لمحمد صلاح، هكذا بدأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ، حينما تحدث عن لاعبه كيفين دي بروين قائلا: إنه الأحق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم قبل الماضي، والذي فاز بها الفرعون المصري.

مع احترامي لمحمد صلاح .. وأعرب جوارديولا عن دهشته بشأن فريقه، حيث فاز في آخر 8 سنوات بلقب الدوري 4 كرات، ولم يحصد أي لاعب فيه أي جائزة في البريميرليج.

وأشار المدرب المخضرم إلى أنه كيف لم يحقق أحد جائزة أفضل لاعب بالموسم، لا أجويرو ولا سيلفا ولا فينسنت كومباني ولا يايا توريه.

واختتم تصريحاته قائلا : مع احترامي لصلاح لكن دي بروين فوق الجميع.

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