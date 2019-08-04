تأهل لكأس العالم 2020.. منتخب السلة ناشئات يحصد المركز الثاني بعد الخسارة من مالي

كتب منتخب مصر لناشئات السلة سطورا جديدة في تاريخ اللعبة، بعدما تأهل لنهائي البطولة الإفريقية ومن ثم التأهل لبطولة كأس العالم 2020 في رومانيا.



خسر منتخب ناشئات السلة امام مالي في نهائي البطولة الافريقية ليحتل المركز الثاني ويحصد فضية المحفل القاري تحت 16 سنة.



تضم بعثة المنتخب اللاعبات: هالة علي - فريدة البنداري - رضوى علاء - فريدة خالد - فريدة مسعد - لجين سامي - ملك عبد القادر- جنى بركة - ملك سامي - فريدة تانر - آية الفقي - منة الله شريف.



يقود الفريق، على هاشم مديرا فنيا، وعمرو عاصم مدربا، وكريم إسماعيل مساعد مدرب، والدكتورة داليا مصطفى"علاج طبيعي"، وآلاء خالد "إداري" ، ويترأس البعثة ، المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة



يُعد التأهل لكأس العالم للناشئات انجاز جديد يضاف لكرة السلة المصرية في أقل من شهر واحد، بعد تأهل منتخب الناشئين لكأس العالم