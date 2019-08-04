فن الأركيت بالبرنامج الثقافي الفني بالمنيا

انطلقت فعاليات الأسبوع الثانى من المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي والفني الشامل الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة المنيا بقرية أبو الصفا بأبو قرقاص، والذي تستمر فعالياته حتى 8 أغسطس الجاري بمدرسة أبو الصفا المشتركة، ويتضمن ورش فنية وحرف بيئية متنوعة وعروض ومحاضرات تثقيفية يقدمها متخصصون ومدربون من الهيئة والفرع.





وتضمن اليوم الأول ورشاً فنية متنوعة منها ورشة الخرز والإكسسوارات وقامت المدربة أسماء طه بتدريب أبناء القرية من الجنسين على كيفية عمل العقد والأساور المختلفة، ورشة أركيت مع أحمد سعد وسعاد المهدى وهى عبارة عن تفريغ للخشب وإخراج عمل فنى أو قطعة من الديكور، ورشة جلود لسحر أحمد عليان، جدارية لأسامة محمد إسماعيل، ورشة إكتشاف مواهب للفنان أسامة طه، ورشة لإعادة تدوير لخامات البيئة للفنان وائل الشطبى، وعقدت الفعاليات بحضور رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، مدير عام فرع ثقافة المنيا.





وأقيمت أمسية شعرية لشعراء أبو قرقاص "أسامة أبو النجا، محمود العيساوى"، حيث تحدثت رئيس الإقليم عن غرس قيم الإنتماء والمواطنة فى نفوس الأطفال منذ الصغر وكيفية إحترام الرأى الأخر، وتحدث الشاعر أسامة أبو النجا أيضا عن حب الوطن ومفهوم المواطنة وعن أشهر الشخصيات البارزة فى المنيا، وقدم أبناء القرية العديد من المواهب فى الإلقاء والشعر، حيث ألقت إسراء ناجح قصيدة "طريق المعالى"، كما أبدع الطفل محمود فرغلى فى قصيدة "للأصمعى"، وفقرة للفنان أسامة طه.



