افتتاح المقر الإداري الجديد لتوعية وخدمة عملاء شركة مياه الشرب بالعباسية

افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المقر الإدارى الجديد للإدارة العامة للتوعية وخدمة العملاء بالعباسية، بحضور المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.



وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، أهمية وضع خطط توعوية تتفق مع الأهداف التنموية المستدامة لضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة من أجل التنمية المستدامة.



وأكد أهمية تسهيل إجراءات التسجيل، وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل خدمة السداد الإلكتروني للفواتير، تسجيل قراءات العدادات خلال المرحلة المقبلة.



ونوه إلى أهمية وضع خطط لترشيد الاستهلاك وتركيب القطع الموفرة، وبناء شراكة مع المجتمع المدنى وقطاعات الدولة لتبنى قضايا المياه، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.



واستعرض، محمد صلاح، مدير خدمة العملاء، أعداد المسجلين بتطبيق الهاتف المحمول والبالغ عددهم 13748 عميلا، 9271 شكوى خلال الفترة من أغسطس 2018 وحتى الآن.



ولفت إلى أن الشركة تسعى حاليا توفير بدائل لنظام سداد الفواتير التقليدى، وتفعيل نظام السداد الإلكترونى للعملاء مشيرا إلى أنه من المخطط تفعيل نظام السداد الإلكترونى فى جميع الشركات خلال عام 2019.



وأضاف، أنه تم تطوير منظومة خدمة العملاء بتوفير مراكز الخدمة المتنقلة والمخطط زيادتها عام 2025 لتصل إلى 79 مركزا متنقلا، كما تم ميكنة منظومة الشكاوى ورفع كفاءة العمالة لعدد 186 فرع / شبكة وتفعيل برنامج الشكاوى CMS، بهدف تقليل المدة الزمنية المستغرقة للإصلاح، سهولة متابعة أداء الفروع والشبكات وقياس معدلات الأداء.



وتشارك إدارة التوعية بالشركة القابضة في المؤتمر البحثي التي تنظمه جامعة 6 أكتوبر للآداب والعلوم بنوفمبر 2019، والذي يتناول قضية ترشيد استهلاك المياه بمصر، وجار التنسيق مع الجامعة لعقد دبلومة متقدمة متخصصة في مجال الاتصال والتوعية لموظفي إدارات التوعية بالشركات التابعة بتمويل من اليونيسيف.



وعن الوصلات المنزلية، أوضح التقرير الصادر عن إدارة التوعية، أن إجمالى عدد الوصلات المنزلية التى تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية للأسر الفقيرة الممولة على مستوى جميع الشركات التابعة بلغ 69119 وصلة خلال الفترة من عام 2014-2019 بإجمالى قيمة 100.77 مليون جنيه.



وأشاد، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، بحجم العمل والدور الذى تقوم به الإدارة العامة للتوعية وخدمة العملاء فى توعية المواطنين، والاستفادة من مختلف وسائل الاتصال الحديثة للوصول إلى أكبر عدد من المواطني، كما كرم، رئيس الشركة القابضة، المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة، لتطويره مراكز خدمة العملاء وميكنة الاعمال، وتقديم خدمة الديليفرى وخدمات مجانية للتعاقدات مع كبار السن وذوى الهمم، ودعمه للاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية وتخصيص مقرا له.

