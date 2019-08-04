يشمل 12 دولة أفريقية.. الكهرباء تطلق برنامجا تدريبيا لتنفيذ مشروعات طاقة

افتتحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة البرنامج التدريبي "سياسة وتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة"، اليوم الأحد، تحت رعاية وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر.



وبحسب بيان، حضر البرنامج التدريبى ١٤متدربا من ١٢ دولة أفريقية من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا، بالإضافة لثلاث من قيادات الكوميسا.



وتأتي هذه الدورة والتي تعد الأولي من نوعها في إطار التعاون مع المنظمة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ودعما لأواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وإطلاعهم علي التجربة المصرية الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية.



وسيتخلل البرنامج التدريبي العديد من الزيارات الميدانية (محطة كهرباء الكريمات الشمسية الحرارية ،مجمع الطاقة بالكريمات ،مركز تدريب المقطم)، بالإضافة إلي العديد من الزيارات للمعالم السياحية على أرض مصر الحبيبة.