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رياضة

رياض محرز خارج قائمة مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدرع الخيرية.. اعرف السبب

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:40 م
رياض محرز
رياض محرز
محمد السعيد
خرج النجم الجزائري رياض محرز من قائمة مانشستر سيتي، استعدادا لمواجهة ليفربول الإنجليزي، في كأس الدرع الخيرية، بسبب عدم اكتمال ليقاته البدينة والفنية.

وانضم رياض محرز مؤخرا لمعسكر مانشستر سيتي، لكنه لم يشارك في تدريبات الفريق.

وكان رياض محرز توج مؤخرا ببطولة كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخب الجزائر، بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية.

ويخوض رياض محرز المباراة باعتباره بطل الدوري الإنجليزي والكأس، بينما يلعب ليفربول المباراة باعتباره وصيف بطل الدوري الإنجليزي.

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