تعرف على ما قاله أمير كرارة لـ ريهام سعيد في أزمتها الصحية ..فيديو

أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن سعادتها باتصال الفنان أمير كرارة بها للاطمئنان على حالتها الصحية.





وقالت ريهام سعيد، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على Instagram، إن أول مكالمة تلقتها في بداية مرضها كانت من "باشا ‏مصر" أمير كرارة، موضحة أنها تعرفه منذ أيام الجامعة عندما قابلته لدى المخرج طارق نور، أثناء عملها في إعداد برنامجه "مين بيقول الحق"، إلا ‏أنهما لم يلتقيا منذ ذلك الوقت.‏





وتابعت ريهام سعيد "أن أمير كرارة في قمة مجده الآن"، ووجهت له رسالة "أنت باشا مصر بجد، انت مش باشا مصر علشان ‏أنت عملت مسلسل قوي ولا علشان تعبت وطلعت وكل أعمالك محترمة، لا علشان أنت إنسان أبيض أوي، وجميل أوي، ومفيش مرة ‏قابلتك في مصر ولا برة مصر، ما سلمتش عليا بمنتهى الاحترام".‏





وأوضحت ريهام سعيد "ولا أنا عايزة منك حاجة ولا أنت عايز مني حاجة، يعني ما رفعتش عليك سماعة التليفون مرة قولتلك يا أمير ‏والنبي خدني معاك في مسلسل، ولا أنت رفعت عليا سماعة التليفون قالتلي خدي الحالة دي والنبي عالجيها"، وأعربت عن ضيقها ‏من أي فنان يطلب منها معالجة حالة محتاجة، لأن باستطاعة أي فنان مساعدة أي حالة.‏





أكملت ريهام سعيد حديثها أن أمير كرارة كان أول المتصلين بي، حتى قبل إعلان حالتي المرضية، وأصر أن يصل إلي، فأخبرته ‏بأن هناك "خياطة" كثيرة داخل أنفي، ولا أستطيع الكلام كثيرًا، إلى جانب انهياري النفسي، ولكنه كان لطيفًا وراقيًا، وأصر على ‏الاطمئنان علي دون علمه إن كنت سأعود لعملي أم لا.‏





كانت ريهام سعيد أعلنت في وقت سابق أنها مريضة ببكتيريا في الأنف، وبعد ذلك خضعت لعملية جراحية، وأعلنت شفاءها قبل يومين وعادت إلى الحياة الطبيعية.



