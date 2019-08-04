بـ ملابس كاجوال .. أول ظهور لـ رمضان صبحي بعد احتفالات الفوز بالدوري

حرص رمضان صبحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على مشاركة جمهوره بصورة جديدة أثناء قيادته سيارته الخاصة صباح اليوم، الأحد.





ونشر رمضان صبحي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة مرتديا ملابس كاجوال.





وتشهد تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية التركيز على الجانبين البدني والفني؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال مسابقة كأس مصر وخوض ضربة البداية فى دوري أبطال إفريقيا بنسخته الجديدة مع بطل جنوب السودان.





واستأنف الأهلي تدريباته يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على الزمالك في المباراة الأخيرة بالدوري.



