إيران تكشف أول صورة للسفينة المحتجزة.. اليوم

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أول صورة لناقلة النفط الأجنبية التي احتجزها اليوم والتي أشار إلى أنها كانت تعمل على تهريب النفط قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج.



ووفقا لما نشرته وكالات أنباء إيرانية، أفاد الحرس الثوري بأنه تم سحب السفينة إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، وتم توقيف طاقمها المكون من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة.



وكشفت العلاقات العامة للحرس الثوري، في وقت سابق، أن 700 ألف لتر من الوقود المهرب تم ضبطها على متن هذه السفينة الأجنبية والتي تم احتجازها بالقرب من جزيرة فارسي في الخليج العربي.



وأضاف بيان العلاقات العامة للحرس الثوري، أن هذه السفينة تم نقلها إلى ميناء بوشهر وتم تحويل هذه الحمولة من الوقود إلى الشرطة الوطنية للصناعات النفطية في محافظة بوشهر بعد تنسيق مع المسئولين القضائيين.