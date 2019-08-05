قرية أولاد عليو في سوهاج محرومة من المياه والصرف الصحي والأهالي يطالبون بتطوير المنازل

تقع قرية أولاد عليو أقصي جنوب محافظة سوهاج، وتتبع القرية مركز ومدينة البلينا، ويبلغ عدد سكانها وفق الإحصائيات الرسمية حوالي ٢١ ألف نسمة منهم ١٠ الآف نسمة رجال و١١ ألف نسمة سيدات.



وصنفت قرية أولاد عليو ضمن القرى الأكثر فقرا علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها ١٠٠ قرية بينهم ٦٢ قرية في محافظة سوهاج وحدها، وعلى الرغم أن القرية بها العديد من المدارس التي أنشأتها الدولة إلا أن نسبة الفقر متدنية في القرية، ويأمل الأهالي سرعة التدخل من قبل المسئولين وتنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرية.



ويوجد بالقرية ٥ مدارس ابتدائية، كما يوجد بها ٣ مدارس إعدادي هي: مدرسة نجع الكوم الإعدادية، ومدرسة حسن عصمت تعليم أساسي بنجع ابو ستيت، ومدرسة نجع ابو طوق الإعدادية، ويوجد مدرسة ثانوية واحدة وهي مدرسة أولاد عليو الثانوية، كما يوجد ٣ معاهد أزهرية.



ويوجد بالقرية مكتب بريد و٣ وحدات صحية ويجري العمل على إنشاء وحدة صحية رابعة بالقرية، ويعتمد السكان في مصدر رزقهم على الزراعة بالإضافة إلي وجود عدد من ورش النجارة.



قال محمد عيد، طالب جامعي وأحد سكان القرية، إن الخدمات الصحية في القرية منعدمة على الرغم من وجود ٣ وحدات صحية، وغالبا لا يحضر الأطباء لتلك الوحدات كما أنه لا يوجد بها اية أدوية ويضطر الأهالي إلى الذهاب إلى مستشفي البلينا المركزي للعلاج.



وأكد عيد، أن العاطلين عن العمل في القرية في تزايد مستمر، والقرية ينقصها مياه الشرب النقية والصرف الصحي، كما أن عددا كبيرا من المنازل في القرية يحتاج إلى إعادة تأهيل، لافتا إلي أن القرية يوجد بها أكثر من ٣٠٠ منزل تحتاج إلى إعادة بناء مرة أخري، والأسر التي تعيش في تلك المنازل معدومة الدخل ومصدر رزقهم الوحيد هو معاش تكافل وكرامة.



وأكد إسماعيل مهدي، مزارع، أن أهالي قريته يحتاجون إلى سرعة التطبيق الفوري لبرنامج حياة كريمة والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن المحافظة أرسلت لجان لبحث احتياجات الأهالي وتم إعداد خطة لرصف الطرق وبناء المنازل وتوصيل مياه الشرب لكن لم يتم تطبيق المبادرة حتى الآن في قريته.



من جانبه قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن القيادة السياسية والقيادة التنفيذية معنية بشكل جاد بإنهاء المرحلة الأولي في مبادرة القري الأكثر احتياجا، في المحافظات المستهدفة لافتا إلي أن خطة عام ٢٠١٨-٢٠١٩ شملت المناطق الأكثر احتياجا، وتم تنفيذها في سوهاج بنسبة ١٠٠٪، وكان يوجد بها مشروعات تنموية متعددة، موضحا أن الدولة تكرث كل جهودها للانتقال من مرحلة لمرحلة في تلك المبادرة.



وأكد الأنصاري أن احتياجات الأهالي في المرحلة الثانية اقل من المرحلة الأولي، مؤكدا أن سيتم تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإيجاد حلول كاملة لمشاكل الأهالي في القري الأكثر احتياجا.

